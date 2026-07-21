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НИМХ издаде оранжев кода за 8 области

21.07.2026 / 14:47 0

За 22 юли 2026 г. НИМХ издава предупреждение за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 25 области от страната. В областите Разград, Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол предупреждението е от втора степен (оранжев код). В останалите 17 области предупреждението е от първа степен (жълт код).

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