НИМХ издаде жълт код за поледици в областите София, Перник и Монтана

снимка: НИМХ

Предупреждение от първа степен - жълт код, за поледици в областите - София-град, София-област, Перник и Монтана, издаде за утре Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Сутринта ще превали слаб дъжд и има условия за образуване на поледица, съобщиха от НИМХ, предаде БТА.

Според прогнозата за времето утре ще бъде облачно. Сутринта в много райони в равнинната част от страната ще има намалена видимост и мъгла. Ще е почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър, който около и след обяд в Източна България и на места северно от планините ще се усили и видимостта ще се подобри. На отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, по-високи в източните райони и в местата, чувствителни на южен вятър, а за София - около 6°.

