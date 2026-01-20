НИМХ издаде жълт код за валежи и поледици в 8 области

Кадър НИМХ

За 21 януари НИМХ обяви Жълт код за валежи и опасност от поледици в областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол, предаде БТВ.

Там утре следобед ще започнат валежи от сняг. Привечер се очаква да преминат в дъжд. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък.

В сряда над останалите области от страната изгледите са за увеличение на облачността. Минималните температури ще бъдат между -3 и -13 градуса, а максималните – между 0 и 7. В София – около 0, 2 градуса в Пловдив и 5 във Варна.

