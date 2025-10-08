НИМХ обнови кода: Седем области светват в червено

Кадър БГВ

Синоптиците с нови предупреждения за времето в страната. Остава в сила предупреждението за значителни валежи до полунощ.

Кодът е обновен - за седем области в Северна България е обявен червен код, за три – оранжев, и за още три – жълт. Най-сериозни количества дъжд се очакват в северните райони, където времето ще остане дъждовно и ветровито, предаде БТВ.

Предстои и усилване на вятъра от запад-северозапад в Източна България. Утре сутринта валежите постепенно ще спират, най-късно в североизточните и югоизточни райони.

Свлачище, образувало се след обилните дъждове, наложи евакуация в Свищов. Две къщи пропадат. "Няма пострадали хора, тъй като след подаването на сигнала от тяхна страна ние веднага влязохме в къщата", обясни Генчо Генчев, кмет на Свищов. Хората са настанени в общински жилища.

Дъждът причини и свличане на земна маса и на пътя Велико Търново-Арбанаси. Трафикът остана блокиран за часове.

Проливен дъжд и в Русе. За 24 часа са паднали близо 115 л на кв.м - двойно повече от месечната норма. Налага се и спасителна акция - пожарникари помагат на мъж, останал върху покрива на потънал микробус в близост до границата с Румъния.

