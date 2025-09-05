НИМХ обяви дали ще вали на Съединението, 7 и 8 септември

През нощта времето над страната ще остане предимно ясно с разкъсана висока облачност, но след полунощ над крайните източни райони ще започне да се образува и ниска облачност или мъгла. Над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, само над източните райони ще духа слаб вятър от север-североизток.

Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност.

Преди обяд над източните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София - около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието пред обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд разкъсана висока. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Почти без промяна ще е времето и на 7 и 8 септември:

