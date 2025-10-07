НИМХ обяви оранжев код за 8 области за сряда

Кадър НИМХ

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще остане усложнена. През нощта в Дунавската равнина и Лудогорието ще остане дъждовно и на места количествата ще са значителни. В югоизточните райони от страната валежите ще отслабват, на места временно и ще спрат.

Утре ще остане облачно и с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 6° и 11°. В София минималната температура ще е около 7°, а максималната - около 10°.

Времето се оправя от четвъртък!

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода 19° и 21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

За 8 области в Северна България е обявен оранжев код за опасни валежи на 8 октомври, сряда. За Варна и още 4 области кодът е жълт. Във Варненско се очакват значителни валежи с количества между 20 и 35 mm.

На 8 октомври слънцето във Варна изгрява в 7:14 часа и залязва в 18:37 часа. Продължителността на деня ще е 11 часа и 23 минути. Фазата на Луната е един ден след пълнолуние.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.



