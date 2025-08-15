НИМХ обяви пълен обрат на времето след 10 дена мор

Кадри Нова ТВ

Горещото време ще продължи и следващата седмица с малко изключение около вторник, за който синоптиците прогнозират и валежи на много места. Според синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев почивните дни ще са предимно слънчеви, но с високи температури, силен вятър в Източна България и опасност от пожари. В Северна България е слънчево, а по-значителна облачност има в Южна България. Температурите са от 14 градуса в Смолян и Банско до 26 градуса в югоизточните райони и 27 градуса по крайбрежието, уточни Стоев. За днес и утре се очакват максимални температури между 31 и 36 градуса, като в югоизточната част на страната ще бъде ветровито. Имаме издадени предупреждения от първа степен за силен вятър в източните и североизточните райони. Това ще бъде проблем заради високата пожарна опасност, предупреди синоптикът.

Ще има краткотрайни валежи, а в отделни райони – и гръмотевични бури. Те ще са временно интензивни, с количества между 5 и 15 литра на квадратен метър, локално и повече. В периода сряда – петък отново над Балканите ще се пренесат топли въздушни маси. Около 20–23 август очакваме температури, достигащи и надвишаващи 35 градуса, прогнозира Стоев. По-сериозно понижение на температурите и повече валежи се очакват едва в последните дни на август.На доста повече места ще има валежи и понижението на температурите ще е по-осезаемо. По стар стил на 19 август е Преображение, така че и в метеорологично отношение ще се преобрази и времето.

