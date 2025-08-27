НИМХ обяви прогнозата за четвъртък

Кадър Фб

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който след полунощ в много райони ще стихне. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°.

В планините ще бъде слънчево и благоприятно за туризъм. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, по най-високите части - от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността преди обяд по южното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

