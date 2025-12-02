НИМХ обяви седмичната прогноза: Зимата настъпва

Кадър НИМХ

През следващите дни до края на седмицата ще преобладава облачно време, в четвъртък преди обяд на места в низините – с намалена видимост, съобщи НИМХ. В четвъртък в източните райони вятърът ще е от изток-югоизток, слаб до умерен. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които в петък и събота ще обхванат по-голямата част от страната. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи – през първия ден в Югозападна България, а през втория – в Рило-Родопската област и северозападните райони. Минималните температури ще се повишават и към събота ще са между 3° и 8°, в югоизточните райони до 10°-12°, а дневните в петък ще са все още между 11° и 16°, но с умерен североизточен вятър ще започнат да се понижават и в събота ще са между 8° и 13°. В неделя и понеделник все още ще има валежи, на все по-малко места и все по-слаби. В началото на следващата седмица ще отслабне и вятърът; постепенно ще придобие западна компонента. Облачността ще се разкъса. В понеделник температурите ще са без особена промяна – минимални между 2° и 7°, максимални – между 7° и 12°. Във вторник сутринта ще е почти тихо, по-студено, с температури около нулата и мъгла в котловините и покрай Дунав. Със слаб югозападен вятър ще започне да се затопля и максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, по-ниски в районите със задържаща се мъгла или ниска облачност. От запад ще се появи и висока облачност.

