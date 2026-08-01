НИМХ обяви жълт код за 10 области за неделя

Кадър НИМХ

НИМХ очаква температури до 37 градуса в неделя

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт предупредителен код за потенциално опасно горещо време през неделния ден в десет области на страната. Очакваните максимални температури ще достигнат до 37 градуса по Целзий.

Обхват на предупреждението

Предупреждението от първа степен за екстремни температури обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Благоевград. Според метеорологичната прогноза още днес следобед температурите ще бъдат високи, достигайки стойности между 31 и 36 градуса, като в столицата термометрите ще отчетат около 31 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от обичайните средни стойности за месец август.

Времето в неделния ден

Предстоящата нощ ще бъде ясна и тиха. В неделя времето ще остане предимно слънчево, като в следобедните часове ще бъде изключително горещо. Максималните стойности на термометрите ще варират между 32 и 37 градуса, а в София се очакват около 32 градуса. В източните части на страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

В планинските райони също се очаква слънчево време, придружено от умерен до силен изток-североизточен вятър. Максималната температура на надморска височина от 1200 метра ще достигне около 27 градуса, докато на 2000 метра ще бъде около 19 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 28 и 30 градуса. Морската вода ще запази температура от 24 до 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.

В началото на предстоящата седмица метеоролозите прогнозират запазване на предимно слънчевото време. В източните райони и планините са възможни временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи остава минимална. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, най-често от североизточна посока.

Редактор "Екип на Петел",

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