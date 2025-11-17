НИМХ обяви жълт код за 13 области за 18 ноември

Кадър БТВ

За утре - вторник, 18 ноември, е обявен жълт код за сериозни валежи в 13 области от страната - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, София област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян и Кърджали, предаде БТВ.

В области Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали важи жълт код за силен и поривист вятър.

Утре ще бъде облачно и с валежи, главно в Северна и Западна България, които ще продължат и през нощта срещу сряда.

На места там, както и в южните райони на Източните Родопи, ще има и значителни количества.

В Източна България вятърът остава от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен.

Максималните температури ще са от 8° - 9° в северозападните райони до 21° в югоизточните.

През следващите дни температурите в страната ще са в широки граници.

Максималните стойности ще са от 10°-12° на места в Западна България до 20°-21° в Източна.

В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи облачно с валежи, значителни по количество на места в Западна България, Източните Родопи и централните и източните райони от Стара планина.

В Югоизточна България вятърът остава умерен до силен вятър от юг-югозапад. В четвъртък, петък и събота се очакват и слънчеви часове.

Главно в планинските райони ще има и валежи, но ще са само на отделни места и с по-малки количества.

