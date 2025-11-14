НИМХ обяви жълт код за 15 ноември: Опасно явление сковава страната

Кадър НИМХ

За 14 и 15 ноември 2025 г. - жълт код за мъгли обяви НИМХ.

Мъгли ще има в почти цялата страна.

Температурите ще варират от 2 градуса минимални в София до максимални от 19 градуса в Благоевград.

