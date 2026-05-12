НИМХ обяви жълт код за 20 области в сряда

Студен фронт сваля температурите с 10 градуса

Силен вятър от запад-северозапад и рязко застудяване ще обхванат голяма част от страната в сряда, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Синоптиците обявиха жълт код за опасно време в редица области на Северна, Централна и Източна България.

Предупреждението важи за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, част от Ловеч, Велико Търново, Търговище, Разград, Русе, Шумен, Габрово, Стара Загора, Пловдив, Сливен, част от Ямбол, Сливен, част от Бургас, Варна, Добрич и Силистра.

Опасност от градушки на юг

Следобед се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност над южните части на страната. На места ще има краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици. Според метеоролозите са налице и условия за градушки. Максималните температури ще се задържат между 17 и 22 градуса, като в столицата термометрите ще отчитат около 16 градуса.

Сняг над 1800 метра

В планините ще духа бурен северозападен вятър, който ще донесе значително по-студен въздух. Над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар се очакват превалявания, които по високите върхове над 1800 метра ще преминат в сняг. Максималните стойности на 1200 метра височина ще паднат до 10 градуса, а на 2000 метра ще бъдат едва около 2 градуса.

Променлива облачност по Черноморието

Морският бряг също ще усети промяната във времето със силен северозападен вятър и променлива облачност. В южните крайбрежни зони след обяд са възможни превалявания с гръмотевици. Температурата на морската вода остава около 15-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!