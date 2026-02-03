НИМХ обяви жълт код за 7 области за сряда

Кадър НИМХ

За сряда – 4 февруари, НИМХ обяви жълт код за ниски температури в 7 области от северозападна и северна България.

Предупреждението от първа степен е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. В тези райони през целия ден температурите ще са отрицателни – между -3° и -1°.

През следващото денонощие времето в страната ще е предимно облачно, на места в низините и котловините и мъгливо.

Следобед от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва, а в Североизточна България и в районите близо до северните планински склонове ще духа умерен вятър от юг-югоизток.

Минималните температури ще бъдат предимно между -8° и -3°, по-високи в Южна България, а максималните – между 4° и 9°, по-ниски в районите с трайна мъгла.

В четвъртък ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област, на места в Източна България и Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще са слаби, там има условия за образуване на поледици. В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, по-високи в източните и югозападните райони, а максималните – между 7° и 12°, по-ниски в Северозападна България, където ще е мъгливо.

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната. Отново значителни ще са количествата в Рило-Родопската област.

В събота ще е почти без валежи, ще има и по-значителни разкъсвания на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Ще бъде топло за първата половина от февруари с минимални температури между 1° и 6° и максимални – между 10° и 15°, по-ниски в западната и централната част от Дунавската равнина, където ще е мъгливо.

