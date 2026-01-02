НИМХ обяви жълт код за силен вятър в събота

Кадър НИМХ

Силен вятър се очаква утре в значителна част от България, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

На картата редица райони са оцветени в жълто, което е индикация за потенциално опасно време.

На места се очакват пориви на вятъра, способни да създадат затруднения в ежедневието. В зелените зони обстановката остава по-спокойна, без сериозни метеорологични рискове.

Силният вятър може да доведе до проблеми с пътната инфраструктура, затруднения при движението на високопрофилни превозни средства, както и до повишен риск от падащи клони и предмети.

Гражданите са призовани да бъдат внимателни, да обезопасят незакрепени вещи по балкони и дворове и да следят актуалната метеорологична информация.

При влошаване на обстановката са възможни допълнителни предупреждения.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!