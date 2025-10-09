НИМХ предупреди за нови дъждове

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

През следващата седмица ще има условия за нови валежи на България, които този път ще започнат от югозападната ѝ част, в която при предишните два пороя валя най-малко. За това предупреди по Нова нюз синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.

Тя направи уговорката, че още не е ясно дали ще се образува нов средиземноморски циклон и колко интензивни ще са валежите, но се очаква те да са по-слаби. Стойчева обаче подчерта, че прогнозите за повече от 6 дни са по-скоро спекулативни.

Трудно ще се покаже слънцето, защото циклонът е още над нас, каза синоптичката. Тя прогнозира, че в следващите дни средните максимални температури ще се колебаят между 17 и 14 градуса. Тя предупреди също, че при затопляне в сутрешните часове на много места ще има мъгли и понижена видимост по пътищата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!