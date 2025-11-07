НИМХ смени прогназата за събота и неделя

Кадър НИМХ

НИМХ промени прогнозата си за най-близкия уикенд и отложи хубавото време за събота и неделя, видя Plovdiv24.bg. Ето какво време ни очаква според държавните синоптици:



През почивните дни и първата половина от следващата седмица ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - и с намалена видимост. Ще има и валежи, в събота на много места в страната, повече като количество в крайните югозападни райони, в неделя – главно в Източна България и в планините в Югозападна.



В понеделник валежите ще бъдат главно в Западна и Централна България, докато във вторник – предимно в Централна и Източна. В сряда и четвъртък валежите ще намалеят по обхват и по количество. Облачността ще се разкъса, през втория ден ще намалее, но на повече места в низините сутрин ще бъде мъгливо.



В събота вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, а в неделя и понеделник в Източна България - от юг-югозапад. Температурите ще се повишат, повече в източните райони, където дневните ще достигат до 20°-22°; минималните също ще са относително високи, в понеделник в повечето места ще са между 8° и 13°, на изток – до 15°-16°.



Във вторник, с обръщане на вятъра от запад-северозапад, температурите ще започнат да се понижават, което със север-северозападен вятър ще продължи и в сряда. В четвъртък сутринта температурите ще са още малко по-ниски, а дневните ще са без особена промяна.

