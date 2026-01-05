НОИ: Даваме пенсиите в евро от 7 януари

Пиксабей

Първите пенсии, които НОИ ще изплати на пенсионерите в евро, ще бъдат пуснати и преведени на 7 януари, съобщиха от институцията.

До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси. Същата услуга ще се извършва и в клоновете на „Български пощи“.

От БНБ припомнят, че замяната на левa с евро от 1 януари 2026 г. се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро, без промяна. Това е окончателният курс, по който всички левови средства – в брой и по сметки – ще бъдат превалутирани.

Обмяната на левови банкноти и монети ще бъде безплатна, безсрочна и без лимит само в Българската народна банка (БНБ).

В рамките на първите 12 месеца от 2026 г. услугата остава безплатна и при банките и „Български пощи“, но през първите 6 месеца се прилага с ограничения:

В банките сумите над 30 000 лв. изискват предварителна заявка три работни дни по-рано. Това важи и когато парите се внасят по сметка за превалутиране. „Български пощи“ ще обслужват населени места без банки и ще обменят между 1000 и 10 000 лв. на ден, след заявка от 3 до 5 работни дни. Над този лимит обмен не се извършва.

Докато БНБ ще продължи да обменя безплатно и без ограничение във времето, банките и „Български пощи“ могат да въведат такси за обмен в брой и при внасяне на левове по сметка след 30 юни 2026 г.

