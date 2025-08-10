реклама

НОИ: Голяма промяна с пенсиите от 1 януари

10.08.2025 / 20:45 1

Пиксабей

С въвеждането на еврото от началото на следващата година пенсиите и обезщетенията, изплащани от НОИ, ще се извършват в единната европейска валута, но стойността им няма да се промени.

Това каза пред БНР Любомира Язаджиева, директор на дирекция "Пенсии" в Осигурителния институт.

НОИ предоставя възможност на всеки, който поиска да види каква ще бъде сумата на пенсията или обезщетението му в евро от първи януари 2026 година. Предвидено е тази услуга да бъде достъпна и чрез електронните услуги на института. 

В Осигурителния институт усилено се готвят за въвеждането на единната европейска валута, обясни Любомира Язаджиева. "Една от стъпките е да се даде предварителна информация".

Тя обясни какво е правилото за превалутиране при изплащане на заплати, пенсии и обезщетения.

"То е заложено в Закона за въвеждане на еврото. Официалният валутен курс не се съкращава. Прилага се пълен размер на този фиксиран курс. При пенсиите и обезщетенията закръгляването се прави в полза на гражданите - винаги нагоре, т.е се дава един евроцент на лицата". 

Превалутирането на пенсии, добавки и обезщетения ще се извърши автоматично, посочи още Любомира Язаджиева. "Не е необходимо да се ходи нито в НОИ, нито в банките".

Тя обясни, че са преработени всички информационни системи, които показват сумите в лева, така че от първи януари да работят в евро. 

Стараем се да даваме информация и на хартиен носител, освен онлайн и чрез медиите, добави Язаджиева. "В листовка са посочени основните неща, които трябва да се знаят".

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
skokos (преди 31 минути)
Рейтинг: 13827 | Одобрение: 2312
Държавата ни смята за малоумни, то всеки ден ни повтарят как от първи януари ще сменяме валутата, ама и статии от сорта "Голяма промяна за пенсиите от януари", това е подигравка. Едва ли някой не е разбрал, че не само пенсиите а цялата ни система по разплащанията ще бъде в евро, ще има период където ще се взимат и левове.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама