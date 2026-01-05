НОИ: Пенсии, получени срещу неистински документи са били коригирани

Пиксабей

Пенсии, получени срещу неистински документи са били коригирани, показват данни на отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ - Русе.



По данни за заличени данни за осигурители в регистъра за осигурени лица, получени от централно управление на НОИ, са коригирани пенсиите на общо 5 лица, за които е безспорно доказано, че са подавани фиктивни данни за осигуряване, без реално да са работили, а пенсиите на други две лица са отменени, съобщава pariteni.bg.



И в двата случая на отмяна на пенсията става въпрос за стаж, положен преди 1 януари 1990 г. в софийски осигурител. Това показва, че опитите за представяне на фалшиви стажове преди 1 януари 1997 г. продължават, но продължава и добрата работа на експертите на НОИ в предотвратяване на измамите.

Има и ситуации, при които в хода на пенсионните производства (след надлежната проверка) се установява и доказва, че даден осигурител е рисков. В резултат на това стажът на съответните „осигурени“ лица не се зачита, с което се предотвратява източване на значителни средства от фондовете на ДОО. По този ред са проверени над 300 лица в последните пет години.



От 2023 г. се наблюдава увеличение на гражданските дела, образувани по Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР). Тези установителни производства са също механизъм за злоупотреби, винаги когато ищците (кандидат-пенсионери) претендират за признаване на трудов/осигурителен стаж за пенсиониране при вече прекратени осигурители или претендират за периоди със заличени данни в резултат на влезли в сила задължителни предписания след ревизионно производство. При извършените проверки се установява, че дружествата въобще не осъществяват търговска дейност, а лицата не полагат труд.

В ТП на НОИ - Русе интересен пример са опитите на едно цяло семейство (баща, майка и син) „работили“ при един и същи рисков осигурител, с три идентични установителни иска по ЗУТОССР. Родителите, въз основа на фалшиви документи за осигурителен стаж и осигурителен доход подават заявление за преизчисляване на пенсия при един и същи работодател.



Пенсиите им са преизчислени. След извършена проверка от контролните органите в териториалното поделение обаче е установен фиктивният общ осигурител и са дадени задължителни предписания за заличаване на данните за съответните периоди.

Пенсионните разпореждания са отменени и е формиран дълг. Следват административно обжалване и исково производство, като и при двамата резултатите са в полза на НОИ. Делата на сина приключват със същия резултат.

