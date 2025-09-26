НОИ: Разпореждането за нов размер на пенсията се връчва само при поискване

Пиксабей

От НОИ посочват възможностите за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност и увеличение на размерите им

Съществуващите възможности за преизчисляване на пенсията за трудова дейност и увеличаване на размера й, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), са следните:

Преизчисляване (по реда на чл. 102 от КСО) на трудовите пенсии на работещите пенсионери с допълнително придобития от от тях осигурителен стаж (ОС), съответно - осигурителен стаж и осигурителен доход (ОД), в периодите след пенсионирането.

Служебно преизчисляване (по реда на § 7д от ПЗР на КСО), считано от 01.09.2021 г., на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 август 2021 г. включително, с намален индивидуален коефициент.

Служебно преизчисляване (по реда на § 7е от ПЗР на КСО), считано от 25.12.2021 г., на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 24 декември 2021 г. включително, с тежест на осигурителния стаж 1,35 на сто.

Служебно преизчисляване (по реда на § 7з от ПЗР на КСО), считано от 01.10.2022 г., на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2021 г. включително, с тежест на осигурителния стаж съобразно началната дата на пенсията и процент равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени.

Преизчисляване с допълнително придобит осигурителен стаж или осигурителен стаж и осигурителен доход

От 1 януари 2021 г., преизчисляването на трудовите пенсии с допълнително придобития от работещия пенсионер осигурителен стаж (ОС), съответно осигурителен стаж и осигурителен доход (ОД), в периодите след пенсионирането му (по реда на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/) е регламентирано по следните два начина:

Служебно преизчисляване на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобития ОС (по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО) - извършва се без да е необходимо подаване на заявление от пенсионерите.

Установено е това да става при следните условия:

веднъж годишно от 1 април на съответната година;

като се зачита допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до 31 декември включително на календарната година, предхождаща годината на преизчисляването;

стажът се зачита въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените от тях осигурителни вноски;

стажът се зачита въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването.

За да бъде извършено служебно преизчисляване от 1 април на съответната година, пенсионерът трябва да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година. Не се извършва служебното преизчисляване от 1 април с допълнително положения осигурителен стаж, когато пенсионерът е подал заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с придобития от него след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход. Това се отнася и за лицата подали заявления през 2019 и 2020 г., с които са избрали преизчисляването да се извършва въз основа на осигурителен стаж и осигурителен доход.

При извършено служебно преизчисляване на пенсия по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО, административният акт – Разпореждане се връчва при поискване на лицето.

Ежегодно преизчисляване на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобития ОД (по реда на чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО) по заявление на пенсионера.

Ежегодното преизчисляване на пенсията с допълнително положения след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход се извършва след подадено заявление от пенсионера в ТП на НОИ, което изплаща пенсията му за трудова дейност. Подадените през 2019 и 2020 г. заявления обр. УП-26.1 за преизчисляване на пенсията с допълнително положения осигурителен стаж и осигурителен доход не губят своето действие. От 01.01.2021 г. се използва нов формуляр на заявление обр. УП-28, утвърден от управителя на НОИ или заявление в свободен текст. По всички подадени заявления след 01.01.2019 г. за ежегодно преизчисляване с допълнително положения осигурителен стаж и осигурителен доход е установен еднакъв режим при следните условия:

веднъж годишно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението;

като се вземат предвид допълнително придобитите от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до края на месеца на подаване на заявлението;

стажът и доходът се зачитат въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените от тях осигурителни вноски;

стажът и доходът се зачитат въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към датата, от която се извършва преизчисляването;

в случай че преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, новият размер на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период.

Когато към датата на преизчисляването не са налични данни за допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход за периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, се постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията. В този случай подаденото от пенсионера заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му изгубва своето действие и пенсията не подлежи на преизчисляване по този ред през следващите календарни години, освен ако пенсионерът не подаде отново заявление за ежегодното й преизчисляване.

При отказ за преизчисляване на това основание и ако лицето допълнително придобие осигурителен стаж през следваща календарна година, пенсията ще подлежи на служебно преизчисляване по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО.

Служебното преизчисляване на една пенсия от 1 април на съответната година въз основа на допълнително придобит осигурителен стаж след пенсиониране не е пречка за подаване на заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията, както и за нейното преизчисляване въз основа на допълнително придобитите от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в същата календарна година. В този случай през следващите календарни години пенсията продължава да се преизчислява веднъж годишно, съгласно заявеното от пенсионера.

Разпореждането, с което е извършено служебно преизчисляване на пенсията или е определен нов размер на пенсията, се връчва само при поискване от страна на лицето. За целта то може да подаде Заявление за връчване на разпореждане (обр. УП-27) или да посети приемната на ТП на НОИ, което изплаща пенсията му.

