НОИ: Швейцарското правило влиза в сила на 1 юли, хората ще вземат новите пенсии на 7 юли

Пиксабей

Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2025 г., ще бъдат осъвременени със 7,8% от 1 юли по швейцарското правило. Управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева увери, че организацията вече е създадена и ведомостите са изпратени, за да могат хората да получат парите си на 7 юли, както е по закон. Това стана ясно при обсъждането на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване в тристранния съвет, предаде Стандарт.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска заяви, че ведомството подкрепя проекта, защото той запазва доходите на най-уязвимите групи.

Юлското увеличение вече е подготвено

Разходът само за прилагането на швейцарското правило ще бъде 513 млн. евро до края на годината. Увеличението засяга пенсиите, отпуснати до края на миналата година, и трябва да се отрази още при юлското плащане.

Според Караиванова-Начева НОИ вече е изпратил необходимите ведомости, така че пенсионерите да получат осъвременените суми в законовия срок. Така основният акцент в бюджета на ДОО остава запазването на покупателната способност на хората с пенсии, макар мярката да изисква сериозен допълнителен ресурс.

Клисурска защити проекта

Минималната пенсия ще бъде 347,51 евро. Таванът на пенсиите остава без промяна - 1738,40 евро. Така проектът залага увеличение при масовите пенсии, но не предвижда нов по-висок максимум за най-големите плащания.

Повече приходи от по-високи осигуровки

В приходната част е заложено увеличение със 742 млн. евро. По думите на Караиванова-Начева този ръст се дължи на увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г., както и на повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август 2026 г.

Минималният осигурителен доход ще бъде 620,20 евро - колкото е минималната заплата. Максималният осигурителен доход обаче ще се повиши от 1 август до 2300 евро. Това означава по-високи осигурителни вноски за хората с по-високи доходи.

В проекта е предвидено и част от минималните осигурителни прагове да се вдигнат стъпаловидно спрямо минималната заплата. Такова осъвременяване не е правено от 13 години. Аргументът е, че праговете са изостанали твърде много и това позволява на работодатели да осигуряват работещи на минимални вноски.

Майчинството и безработицата остават без промяна

Обезщетенията за майчинство и безработица няма да се променят. Това означава, че проектобюджетът концентрира най-видимия социален ефект върху пенсиите, докато тези две плащания запазват досегашните си размери.

Има обаче важна промяна за служителите в администрацията и съдебната система. От 1 август те ще започнат да плащат осигуровки, като личната им вноска от тази дата ще бъде 20%.

Така проектобюджетът на ДОО съчетава две посоки - по-високи пенсии от юли и по-големи осигурителни приходи от август. За пенсионерите най-важната дата е 7 юли, когато трябва да получат увеличените суми. За работещите с по-високи доходи, както и за чиновниците и служителите в съдебната система, по-важната дата ще бъде 1 август, когато започват новите осигурителни правила.

Редактор "Екип на Петел",

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