НОИ: Средният осигурителен доход в България расте

Средният осигурителен доход в България продължава да расте, показват последните данни на Национален осигурителен институт.

Според официалната информация за март 2026 година средният осигурителен доход за страната достига 1024,31 евро, което е увеличение спрямо предходния месец.

За февруари 2026 година показателят е бил 1005,28 евро.

От НОИ уточняват още, че средномесечният осигурителен доход за периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г. възлиза на 976,96 евро.

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване именно средномесечният осигурителен доход за последните 12 месеца се използва при определянето на размера на пенсиите, отпуснати през съответния период, предаде Парите ни.

От Национален осигурителен институт напомнят, че по силата на чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване този доход за периода април 2025 – март 2026 година ще бъде използван при изчисляването на новите пенсии, отпуснати през април 2026 година.

Размерът на осигурителния доход е сред основните фактори, които влияят върху размера на бъдещата пенсия. Освен него значение имат още осигурителният стаж, индивидуалният коефициент и възрастта за пенсиониране

