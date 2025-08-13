НОИ: Срок за удостоверения за стаж и доход за пенсия

Пиксабей

Въпрос: Какъв е срокът за издаване на удостоверения за осигурителен стаж/доход и начинът на получаването им?

Отговор от НОИ

Удостоверенията за осигурителен стаж/доход се издават безплатно, в срок до 30 дни. Удостоверенията се получават:

лично или от упълномощено лице. Не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено, в случай че упълномощеното лице е родител, съпруг или дете. В пълномощното задължително се посочва родствената връзка;

чрез лицензиран пощенски оператор;

по електронен път на посочен e-mail адрес.

