НОИ: В София и Варна средното обезщетение за безработица е над 1000 лева

Обезщетението за безработица в София-град е по-високо от минималната работна заплата за страната. То е средно 1133 лева и е най-високото за цялата страна - това сочат най-новите данни на Националния осигурителен институт. Хората без препитание във Видин са с близо два пъти по-ниско средно обезщетение в сравнение със столицата - 661 лева.

По последни данни на НОИ, средното обезщетение за безработица в цялата страна е 820 лева. Най-висока сума получават безработните мъже в столицата - малко над 1200 лева, средно, а жените - 1058 лева. Следват безработните мъже във Варна с малко над 1007 лева средно обезщетение.

В нито една друга област на страната сумите не надхвърлят 1000 лева.

Общо за страната регистрираните безработни с право на обезщетение са малко над 56 000. Най-голямата група е в столицата - 9000, следвана от Пловдив - 6000 души. Общо регистрираните без препитание в бюрата по труда в цялата страна са 144 000 души.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за тази година е 18 лева, а максималният - 107,14 лева.

Периодът на изплащане на обезщетенията зависи от продължителността на осигурителния стаж на всеки.

Така например срокът за изплащане на хората със стаж до 3 години е най-кратък - 4 месеца, а за тези със стаж над 15 години е най-дълъг - 12 месеца, предаде БНР.

