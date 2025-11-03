НОИ обяви датата за пенсиите през ноември

Пиксабей

Изплащането на пенсиите през ноември т.г. чрез пощенските станции ще започне на 7 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (четвъртък).

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 ноември 2025 г.

Обезщетения за майчинство и безработица

На 4 ноември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Бюджетът за обществено осигуряване

Управляващите се стремят да увеличат с два процентни пункта осигурителната вноска за Фонд "Пенсии" към държавното обществено осигуряване, считано от началото на следващата година.

Очаква се Надзорният съвет на НОИ да разгледа повторно предложението на властта днес.

Останалите параметри на бюджета за общественото осигуряване остават непроменени.

