НОИ обяви размера на пенсиите за стаж и възраст с добавките

снимка: НОИ

477 хиляди пенсии за инвалидност поради общо заболяване е изплатил към края на месец юни Националният осигурителен институт, за година броят им нараства с 18 хиляди. Други 55 хиляди от пенсиите са били социални, инвалидни - при тях ръста за година е от 2 хиляди. Общо изплащаните пенсии са били 2 милиона 56 хиляди, сочат най новите обобщени данни на осигурителната институция.

От януари до края на юни НОИ е отпуснал 52 370 пенсии и е прекратил малко над 53 хиляди.

От новите пенсии близо 25 хиляди са инвалидните за общо заболяване и 2400 социални инвалидни.

От общия брой изплащани трудови инвалидни пенсии 102 хиляди са за намалена работоспособност над 90%, 170 хиляди за ТЕЛК от 71 до 90 на сто, 189 хиляди между 50 и 70%.

При социалните инвалидни 30 хиляди са за ТЕЛК между 70 и 90 процента, а 25 хиляди за над 90%.

Близо милион и половина от пенсионерите са с пенсия за стаж и възраст към края на юни, 734 хиляди от трета категория труд и 720 хиляди със смесен стаж.

Общо за пенсии НОИ е платил 11,5 милиарда лева за полугодието, от тях над 2,5 милиарда за инвалидните, включително и тези за трудови злополуки, предаде БНР.

Средният размер на пенсията на един пенсионер за първото полугодие, включително с добавки, е 935 лева, тази за стаж и възраст достига 996 лева, а инвалидната за общо заболяване е 678 лева.

