НОИ обяви размера на вдовишката пенсия

636 000 пенсионери получават поне една добавка към пенсията си, показват данните на НОИ. Общо изплащаните добавки са 770 844, като най-много са така наречените вдовишки добавки – такава взимат 670 000 пенсионера у нас. Тя е в размер на 30 на сто от пенсията на починалия съпруг. Като средната сума за миналата година е почти 222 лева.



80 748 пък са добавките, които се получават за чужда помощ, която е в размер на 230,30 лв., а едва 55 човека взимат добавка за ветерани и доброволци от войните, която е била 307,07 лв. през 2024 г.



Пет пъти са повече жените, които взимат вдовишка добавка от мъжете. Близо 472 000 са вдовиците, които получават една трета от пенсията на починалия си съпруг.



В същото време мъжете вдовци са 92 446 човека. Те взимат и доста по-ниска вдовишка добавка, тъй като жените у нас получават по-ниски пенсии. Средната добавка на мъжете е 176 лева, а на жените – 230 лева.



Само за миналата година НОИ е отпуснал 39 469 нови вдовишки добавки, като най-много са в София – 5454, Пловдив – 3655.

Средният размер на пенсията на един пенсионер за миналата година е 883 лев, като само в София тя надхвърля 1078 лева. В Бургас средната пенсия е била 978 лева, във Варна – 935 лева, в Кюстендил – 922 лева, в Перник – 965 левав София-област – 915 лева, а в Стара Загора – 936 лева. Едва 709 лева обаче е средната пенсия в Кърджали, а в Разград – 730 лева

