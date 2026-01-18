НОИ променя пенсии за стаж отпреди 1990 година

Булфото

Фалшивият стаж продължава да е сред най-често срещаните измами при пенсиите, показва любопитен материал за разкритите злоупотреби от териториалното поделение на НОИ в Русе, публикуван в последния информационен бюлетин на института. За последните 4 г. експертите в Русе са проверили 161 съмнителни случая на пенсии.

По информация за заличени данни за осигурители в регистъра за осигурени лица са коригирани пенсиите на петима души, за които е безспорно доказано, че са подавани фиктивни данни за осигуряване, без реално да са работили, а пенсиите на други двама пенсионери са отменени. И в двата случая на отмяна на пенсията става въпрос за стаж, положен преди 1 януари 1990 г. в софийска фирма. Това показва, че опитите за представяне на фалшиви стажове преди 1 януари 1997 г. продължават, посочват от НОИ.

При някои проверки се установяват рискови осигурители, в резултат на което стажът от тях не се зачита. По този ред са проверени над 300 лица само в Русе в последните пет години, пише Сега.

От 2023 г. се наблюдава увеличение на гражданските дела за установяване на стаж по съдебен ред. Тези производства също са механизъм за злоупотреби винаги когато кандидат-пенсионерите претендират за признаване на трудов/осигурителен стаж при вече прекратени осигурители или претендират за периоди със заличени данни в резултат на влезли в сила задължителни предписания след ревизионно производство. При извършените проверки се установява, че дружествата въобще не осъществяват търговска дейност, а лицата не полагат труд, обясняват от НОИ.

В материала е разказан и интересен случай за измама от цяло семейство - баща, майка и син, "работили" при един и същи рисков осигурител. Те искат преизчисляване на пенсията пак по линия на рисков осигурителен. Пенсиите им са преизчислени, но след проверка се установява, че осигурителят е фиктивен. Пенсионните разпореждания са отменени и при тримата и е формиран дълг, който сега ще трябва да плащат.

