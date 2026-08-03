НОИ с нова услуга - промяна на издаден ПИК

Булфото

Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден Персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира.

За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код.

Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга.



За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време на активност, предаде БНР.

С ПИК, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на Института. До момента веднъж издаден Кода не можеше да бъде променян или деактивиран.

Редактор "Екип на Петел",

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