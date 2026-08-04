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НОИ в София с променено работно време заради жегите

04.08.2026 / 13:32 0

Снимка Булфото

Заради високите температури в София от утре териториалното поделение на НОИ на  булевард "Александър Стамболийски" № 62-64, въвежда временна промяна в приемното си време за граждани до приключване на неблагоприятната температурна обстановка.

От утре обслужването ще започва по рано от 7:30 до 16:30 часа, вместо обичайното приемно време от 8:00 до 16:30 часа. Целта е осигурените, пенсионерите и работодателите да ползват административните услуги на институцията в по-хладните часове на деня, пише novini.bg.

От института напомнят, че голяма част от административните услуги и справки могат да се заявяват и правят дистанционно - чрез Единния портал за електронни услуги , без да е необходимо посещение на място.

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