НОИ въвежда нови правила за пенсионерите в чужбина: Доказват всяка година, че са живи

Кадър НОИ

Пенсионерите в чужбина трябва да доказват, че са живи всяка година; 40 000 българи са минали през рехабилитация

Националният осигурителен институт (НОИ) въвежда нови, по-строги изисквания за пенсионерите в чужбина и променя процедурите за изплащане на инвалидни пенсии. Това става ясно от новия информационен бюлетин на институцията, който прави ретроспекция на 30-годишната ѝ история, но и очертава новите бюрократични реалности за 2025 година, пише Дунав мост.

Въпреки юбилейния тон на изданието, ключовите новини засягат хиляди българи, разчитащи на социалната система, както и специфичния фокус върху злоупотребите в региона на Русе, пише Дунав мост

Една от най-съществените промени засяга българите с постоянен адрес в чужбина, които получават българска пенсия. От началото на декември е в сила изискване те ежегодно да представят "декларация за продължаване на изплащането", известна още като декларация "живот".

Това административно задължение е условие, за да не бъдат спрени преводите на сумите им от България. Мярката цели да прекрати практиката пенсии да се изплащат на починали лица, но създава нов ангажимент за възрастните хора зад граница, които ще трябва стриктно да следят сроковете всяка година.

Промени при инвалидните пенсии

Бюлетинът акцентира и върху новите нормативни промени от 2025 година, касаещи хората с увреждания. Според НОИ, новите текстове "детайлизират процедурите" по възстановяване и продължаване на плащанията за инвалидност и добавките за чужда помощ след преосвидетелстване.

На практика, това е опит на системата да се справи с хроничния проблем на "дупките" в плащанията, когато ТЕЛК решенията се бавят. Администрацията обещава по-ясни правила за това как длъжностните лица да обработват експертните решения, но тепърва ще се разбере дали това ще ускори реалното получаване на парите от хората в нужда.

Русе под лупа за злоупотреби

Специално внимание в официалното издание е отделено на Териториалното поделение на НОИ в Русе. Институцията посочва града като пример за борба с измамите с публични средства.

Въпреки че от НОИ определят работата на русенските служители като "ползотворна", поставянето на града "на фокус" е ясен сигнал, че регионът е идентифициран като рисков за източване на осигурителната система. Това вероятно означава засилени проверки на болнични листове, ТЕЛК решения и осигурителен стаж за местните фирми и граждани.

Статистика и доверие

Институтът отчита, че през тази година над 40 000 души са преминали през програмата за профилактика и рехабилитация. В същото време, вътрешно проучване показва, че 76% от потребителите се информират основно от интернет страницата на НОИ – цифра, която институцията тълкува като успех, но която може да се разчете и като индикатор за дигитализацията на услугите, която става все по-неизбежна за всеки досег с администрацията.

