НС излезе в нова почивка, след като за кратко възобнови заседанието, но с липса на кворум

Булфото

Парламентът излезе в нова почивка след като проверка показа липса на кворум в пленарната зала. При възобновяването на заседанието след първото прекъсване, беше направена проверка на кворума. Регистрирани са 116 народни представители, няма кворум, обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов и обяви 30 минути почивка.

По-рано днес заседанието беше прекъснато при обсъждането на предложението за включване на промените в Изборния кодекс в дневния ред.

Първоначално депутатите решиха да разгледат днес измененията в Изборния кодекс на второ четене. За включването на точката в дневния ред гласуваха 116 депутати, а 107 бяха против. От "Продължаваме промяната-Демократична България" обаче поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума. След като обявяването на резултата от проверката се проточи, депутати в залата започнаха да скандират „Времето“ и да тропат по банките. Регистрацията не може да е по-малко от минута, но няма горна граница, обясни председателстващият заседанието Костадин Ангелов. След като скандиранията продължиха, без да съобщи дали има или не кворум, Ангелов даде 10 минути почивка. Прекъсването обаче продължи повече от обявеното, съобщава БТА.

По време на първата почивка Явор Божанков (ПП-ДБ) седна на председателското място и натисна звънеца в шеговит опит да възобнови работата на депутатите, докато не беше помолен от квестор да стане.

