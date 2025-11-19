НС обсъжда отново промените в Закона за отбраната и въоръжените сили

Булфото

Народното събрание ще обсъди повторно промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, след като президентът Румен Радев наложи вето на текстове от закона.

В началото на пленарната седмица Председателският съвет в Народното събрание ще реши в кой от дните да влезе за обсъждане на първо четене бюджетът за 2026 година, предаде БНР.

Държавният глава наложи вето на част от поправките в Закона за отбраната и въоръжените сили, приет от Народното събрание на 30 октомври. След като определи като правилни промените със създаването на регулация за дейността на Върховното главно командване, Радев атакува регламентацията за пределната възраст за военна служба, промените в начините за отчитането и компенсирането на служебното време и новия ред за ползване на отпуските. Това, съгласно мотивите на президента, са предпоставки за ощетяване на военнослужещите и създават условия за допълнителна демотивация.

В дневния ред на депутатите е и законопроектът за ратифициране на Споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие в страната. То ще позволи на банката да осъществи намеренията си по откриване на технологичен център. Предвижда се да бъдат наети над 100 служители в рамките на 18 месеца от момента на подписване на споразумението, като амбицията е центърът да се доразвие и да се наеме допълнителен персонал след този период.

Днес, преди пленарното заседание, Председателският съвет ще реши за включването в седмичната програма на законопроектите за държавния бюджет на държавното обществено осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса и проекта за финансовата рамка на 2026 година на първо четене. Очакванията са парите за пенсии, заплати и здраве да се обсъдят по време на утрешното пленарно заседание, а законопроектът за държавния бюджет за догодина да бъде първа точка на петъчното пленарно заседание.

Вчера ресорните комисии одобриха на първо четене първата план-сметка в евро, внесена от Министерския съвет. Днес продължава обсъждането на държавния бюджет и в останалите парламентарни комисии.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!