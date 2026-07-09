НС одобри оскъпяването с 37 млн. долара на договора за бойните машини "Страйкър"

снимка: МО

Парламентът одобри решението за изменение на инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада". То беше прието със 156 гласа за. Само 11 депутати от "Възраждане" се обявиха против.

Според приетото решение цената на бойните машини "Страйкър" се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини става 1 млрд. и 414 млн. долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб, предаде БНР.

Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи:

"С реализацията на проекта на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава механизирана бригада, се осигурява постигане на оперативна сигурност с армиите на страните членки на НАТО, придобиване и поддържащи способности за отбрана на страната в самостоятелни и съвместни операции в системата на колективна отбрана, участие в съюзни операции по колективна отбрана извън територията на страната".

Ивелин Първанов от "Възраждане" напомни, че темата за новите бронирани машини се обсъжда вече 4 години: "Казахме, че ще има поскъпване - има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката - има забавяне. Къде са бронираните машини? Къде е механизираната бригада? Сега можем да си чакаме техните корита, защото няма как да ги нарека по-благопристойно. Те искат това да го утилизират, а ние го купуваме, за да превъоръжаваме нашата армия. Можеше да разработим нещо ново, не да купуваме старото".

Депутатът от ПБ Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение има намаление по отделни пера на договора - например за боеприпаси, противотанкови комплекси "Джавелин" и се отлага покупката на безпилотни летателни апарати:

"Именно тук се крие и стратегическият момент. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент ще внедрим много по-съвършени и актуални технологии. Най-важното: това решение отваря вратите за разработките и на българския военнопромишлен комплекс. Веднъж сертифицирани, дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар и в други държави оператори на тази техника. Това би бил огромен престиж за страната и реален икономически стимул за нея".

С пълно единодушие парламентът ратифицира на две четения в рамките на заседанието подписаната през ноември м.г. Спогодбата с правителството на Монголия за международни автомобилни превози на пътници и товари.

Редактор "Екип на Петел",

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