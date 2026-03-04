НС отхвърли на първо четене промени в Закона за гражданска регистрация

Булфото

Със 81 гласа "за", 21 "против" и 70 въздържали се парламентът отхвърли на първо четене промените в Закона за гражданска регистрация, предложени от Алианса за права и свободи. Измененията предвиждаха административните служители да нямат право да изискват от гражданите информация за българските им имена, насилствено наложени по време на т.нар. Възродителен процес. Със законопроекта се искаше още Главна дирекция ГРАО да възстанови служебно сменените имена на починалите преди 2001 година.

Измененията бяха подкрепени от ПП-ДБ, "ДПС-Ново начало", Алианса за права и свободи, "Величие", нечленуващите в парламентарни групи и 2-ма депутати от ГЕРБ-СДС, предаде БНР.

Това е акт на елементарна справедливост и човечност, изтъкна един от вносителите Хюсни Адем от АПС: "Има една ясна и морална цел: веднъж завинаги да зарасне раната, направена от преименуването на гражданите с мюсюлмански имена, а не при всяко напомняне или питане за друго име, което е дадено принудително, раната пак да се отваря. Говорим за хиляди наши съграждани, на които през годините на тоталитаризма е отнето основно право - правото на собствена идентичност".

След отхвърлянето на законопроекта Хамид Хамид от ДПС-НН се закани: "Ние от ДПС ще продължим да го внасяме през всички издания, следващи Народни събрания. Докато не бъде приет този закон, той ще бъде внасян".

