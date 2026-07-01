НС отхвърли увеличението на майчинските през втората година

Булфото

Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100 процента при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента.

Предложението на партия "Продължаваме промяната" беше подкрепено от 70 депутати, а 118 се въздържаха.

Гласовете "против" и "въздържал се" дойдоха от "Прогресивна България", като само един техен народен представител подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социално осигуряване, предаде БНР.

Председателят на ПГ на управляващата партия Петър Витанов обяви, че кабинетът планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване със 75% на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Майки планират за тази вечер протестни демонстрации с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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