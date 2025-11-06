НС прие Законопроект срещу футболното хулиганство на първо четене

Булфото

Със 129 гласа "за“ (ГЕРБ-СДС, двама от ПП-ДБ, "ДПС-Ново начало“, "БСП-Обединена левица“, "Има такъв народ“, "Алианс за права и свободи“ и един нечленуващ в група депутат) , девет – "против“ ("Морал, единство, чест“) и 45 – "въздържал се“ (ПП-ДБ, "Възраждане“ и един от МЕЧ) парламентът прие на първо четене Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия. Вносители са Красен Кралев (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. Срокът за предложения между двете четения е 28 дни, прие парламентът.

Със законопроекта се регламентира национален и регионален координационен механизъм за сигурността на спортните мероприятия, разписани са мерките за безопасност и сигурност при провеждане на спортни мероприятия. Предвижда се с наредба на Министерския съвет да се регламентират изискванията за стандарти по отношение на физическата инфраструктура, техническото оборудване и съоръженията на спортните обекти, предаде БНР.

Дефинира са правото на достъп и политиката на продажба на билети; контролът на достъп до спортния обект; задълженията на посетителите на спортни мероприятия; ролята на стюардите. Определят се функциите и задълженията на Национален информационен център за сигурността на спортните мероприятия към Министерството на вътрешните работи, както и съдържанието на данни, поддържано от Единен автоматизиран регистър.

Въвежда се нов субект „стюарди“, които да изпълняват функции по прилагане на разпоредбите относно реда за безопасност и сигурност в спортния обект при провеждане на спортни мероприятия.

Дефинирани са и административно-наказателните разпоредби, свързани със съответните наказания за извършени нарушения от страна на собствениците или ползвателите на спортния обект, на отговорника по сигурността, или организатора на спортното мероприятие.

