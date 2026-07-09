НС приема промени в Закона за кредитните институции

Булфото

Парламентът ще приеме окончателно промените в Закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска.

Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразувания, предаде БНР.

Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години.

В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционния разход за придобиване на бойни машини “Страйкър“ за Сухопътните войски, след като предложението получи подкрепата на парламентарната Комисия по отбрана.

Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО и за изграждането на съвременни способности на Сухопътните войски.

Предвижда се и актуализиране на финансовите параметри по вече сключените договори със САЩ за доставката на 183 бойни машини “Страйкър”, боеприпаси и противотанкови ракетни комплекси “Джавелин”.

След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи “Скайрайдър”, без това да намалява договорните способности на бойните машини.

В дневния ред на народните представители е и отчетът на генералния директор на Българската телеграфна агенция. Той включва и финансов отчет.

Редактор "Екип на Петел",

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