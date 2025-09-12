НС ратифицира програмно споразумение в сферата на отбраната

Снимка: Булфото

Народното събрание прие законопроект за ратифициране на Програмното споразумение между Министерството на отбраната на България и министерствата на отбраната на Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Нидерландия, Португалия, Румъния, Испания и Европейската агенция по отбрана и Европейската инвестиционна банка относно Програма „Финансов механизъм за коопериране“ (Програма CFM), подписано от българска страна на 17 ноември 2020 г. в София.

В доклада към законопроекта, публикуван на сайта на парламента, е записано, че с програмното споразумение не се предвижда превеждане на финансови средства от страните по него, предава БТА. Програмата предвижда определени процедури, които, за да бъдат изпълнявани от българската страна, налагат предприемане на законодателни мерки. Предвижда се всяка страна, ако реши да реализира проект чрез този механизъм, да разполага със сметки, които ще се управляват от Европейската агенция по отбрана, съгласно процедурите в споразумението и финансовите правила на ЕАО.

За да се гарантира участието на страната при тези условия, би следвало същите да бъдат санкционирани със закон, за да имат приоритет над националните специфични норми, които уреждат управлението на бюджетни средства. Програмата предвижда конкретни правила за решаване на спорове между участващите държави, като е установено, че управляващият борд на EAO ще бъде органът, който ще решава спора, в случай че не бъде решен между засегнатите участници.

Това се явява специфична форма на арбитраж, чиито решения ще са задължителни за страната след влизането в сила на документа. Затова и програмното споразумение следва да ce ратифицира от Народното събрание, пише още в доклада.

