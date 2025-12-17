НС решава за замразяване на заплатите в бюджетната сфера

Булфото

Парламентът ще реши днес дали заплатите в бюджетната сфера да се замразят до приемането на редовен държавен бюджет за 2026 година.

Предложението бе прието от ресорната парламентарната Комисия на първо четене на т.нар. удължителен закон за бюджета.

Според проекта от 1 януари се увеличава единствено минималната работна заплата - размерът ѝ ще бъде 620 евро.

Председателски съвет преди началото на работната седмица на депутатите ще обсъди дали да бъде разгледан и предложения от правителството в оставка проектобюджет, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!