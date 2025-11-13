НС с единодушие: Родителите на деца до 12 г. могат да работят дистанционно през лятната ваканция
В момента в Кодекса на труда има възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С настоящото предложение се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години, но само през лятната ваканция.
При представянето на законопроекта Деница Сачева отбеляза, че средното ниво за ЕС на жени между 20 до 49 години с деца, които работят от вкъщи, е 27,7%. На първо място е Нидерландия, където почти 50% от заетите жени с деца работят от вкъщи, в Швеция е 46%, в Дания - 42%, посочи тя.
"Равнищата в страни с икономики, сходни на нашата, също са по-високи от България, в Хърватска е 14,6%, в Гърция - 8,8%, в Румъния - 4,8%. България е на последно място с 3,6% и има нужда от сериозен експертен и политически дебат", подчерта Сачева, цитирана от БНР.
