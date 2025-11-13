НС с единодушие: Родителите на деца до 12 г. могат да работят дистанционно през лятната ваканция

Булфото

Парламентът прие на първо четене родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да работят на непълно работно време или от разстояние през лятната ваканция на децата. Законопроектът за изменение на Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, беше одобрен единодушно със 181 гласа "за".

В момента в Кодекса на труда има възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С настоящото предложение се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години, но само през лятната ваканция.

При представянето на законопроекта Деница Сачева отбеляза, че средното ниво за ЕС на жени между 20 до 49 години с деца, които работят от вкъщи, е 27,7%. На първо място е Нидерландия, където почти 50% от заетите жени с деца работят от вкъщи, в Швеция е 46%, в Дания - 42%, посочи тя.

"Равнищата в страни с икономики, сходни на нашата, също са по-високи от България, в Хърватска е 14,6%, в Гърция - 8,8%, в Румъния - 4,8%. България е на последно място с 3,6% и има нужда от сериозен експертен и политически дебат", подчерта Сачева, цитирана от БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!