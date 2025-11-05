НС сезира ЦИК за легитимността на депутат от партия "Величие"

Булфото

Председателският съвет на Народното събрание е взел решение да сезира Централната избирателна комисия заради съмнения, че депутатът от партия "Величие" Мария Илиева може да не е легитимен народен представител.

Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев, предаде БНТ.

