НС ще решава за оттеглянето на законопроектите за Бюджет 2026, бюджетите на НЗОК и на ДОО

Проект за решение за даване на съгласие за оттегляне на законопроекти за държавния бюджет, както и тези на Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване (ДОО), да бъде точка трета за утре, предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание, публикувана на интернет страницата на парламента, съобщава БТА. Вносители са депутати от управляващите три политически формации - ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".

Министерският съвет на неприсъствено заседание днес взе решение да предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Това действие предполага решение на Народното събрание, тъй като бюджетът е приет вече на първо четене, обясни пред медиите след заседание на Съвета за съвместно управление премиерът.

Росен Желязков предположи, че това ще стане утре на заседанието на парламента. Което, обясни той, означава нова бюджетна процедура. Министър-председателят заяви, че правителството няма да подава оставка.

