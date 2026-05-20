НСИ: Броят на учениците в частни училища в България расте

Към 31 декември 2025 г. в страната функционират 2319 училища, от които 125 начални, 1103 основни, 67 обединени, 115 гимназии, 499 средни, 21 училища по изкуствата, 24 спортни и 357 професионални гимназии. В сравнение с предходната година общият брой на училищата намалява с 10, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Броят на учениците, записани във всички видове училища, е 712 300, от които 16 300 са записани в частни училища. Средно на една паралелка в държавните училища се падат по 22 ученици, а в частните - по 14, предава БТА.

В професионални програми са записани 169 200 ученици, като сред тях преобладават момчетата - 58 на сто от общия брой.

Справка в НСИ показва, че през учебната 2024/2025 спрямо предходната година общият брой на училищата е намалял с 12. Броят на учениците, записани във всички видове училища, е бил 713 500, от които 15 300 са били записани в частни училища. Средно на една паралелка в държавните училища са се падали по 21 ученици, а в частните - по 14. В професионални програми са били записани 169 400 ученици, като сред тях отново са преобладавали момчетата - 58,4 на сто от общия брой.

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания на предучилищното и училищното образование, показват, че през учебната 2025/2026 година в предучилищно образование (в детски градини и подготвителни групи в училищата) са записани 215 400 деца; към 31 декември 2025 г. в страната функционират 2319 училища, в които са записани 712 300 ученици; основно образование през 2025 г. са завършили 56 500 ученици, а средно - 44 700.

