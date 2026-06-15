НСИ: Месечната инфлация е 0%, а годишната - 6.9%

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Месечната инфлация е 0.0%, а годишната инфлация е 6.9%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за май 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за май 2026 г. спрямо същия месец на предходната година, сочат данните на НСИ.

През май 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: „Услуги на ресторанти и хотели“ (0.9%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.9%) и „Транспорт“ (0.8%). Намаление е регистрирано в групите: „Развлечения, спорт и култура“ (-2.0%), „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.4%) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (-0.1%), предаде БГНЕС.

През май 2026 г. месечната инфлация е 0.0%, а годишната инфлация за май 2026 г. спрямо май 2025 г. е 6.9%. Инфлацията от началото на годината (май 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3.8%.

Средногодишната инфлация за периода юни 2025 - май 2026 г. спрямо периода юни 2024 - май 2025 г. е 5.0%.

Според ИПЦ през май 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.9%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.9%;

„Транспорт“ - увеличение с 0.8%;

„Информация и комуникация“ - увеличение с 0.7%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.5%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.2%;

„Облекло и обувки“ - увеличение с 0.1%.



По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 2.0%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 0.4%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - намаление с 0.1%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Образователни услуги“ и „Застрахователни и финансови услуги“.

През месец май 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: картофи - с 25.5%, цитрусови плодове - с 12.7%, ябълки - с 8.7%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 8.1%, макаронени изделия - с 2.8%, какао - с 2.7%, оцет - с 2.6%, маргарин - с 2.5%, зеле - с 2.3%, зрял лук - с 2.3%, прясна и охладена риба - с 1.8%, бира - с 1.5%, пресни зеленчукови подправки - с 1.5%, кафе - с 1.4%, ракии - с 1.4%, банани - с 1.3%, сирене - с 1.2%, зрял боб - с 1.2%, вина - с 1.0%, захар - с 1.0%, месо агнешко и ярешко - с 1.0%, минерална вода - с 0.8%, бял хляб - с 0.7%, месо от домашни птици - с 0.7%, сол - с 0.6%, трайни колбаси - с 0.4%, гъби - с 0.4%, кайма - с 0.2%, кашкавал - с 0.2%, олио - с 0.2%, плодови сокове - с 0.2%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: пипер - с 23.2%, домати - с 11.1%, краставици - с 3.4%, сладолед - с 3.4%, яйца - с 2.9%, месо от едър рогат добитък - с 2.2%, маслини - с 1.9%, кисели млека - с 1.4%, млечни масла - с 1.2%, малотрайни колбаси - с 0.8%, свинско месо - с 0.8%, леща - с 0.6%, брашно - с 0.5%, листни зеленчуци - с 0.4%, нискомаслено прясно мляко - с 0.4%, ориз - с 0.3%, хляб „Добруджа“ - с 0.2%, извара - с 0.2%, пълномаслено прясно мляко - с 0.2%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: такса за издаване на личен документ - с 22.3%, куриерски услуги - с 4.9%, централно газоснабдяване - с 3.1%, бензин А95Н - с 3.1%, газообразни горива за битови нужди - с 2.9%, бензин А100Н - с 2.8%, хладилници - с 2.2%, прахосмукачки - с 2.2%, ветеринарни услуги - с 2.2%, съдомиялни машини - с 2.0%, почистващи и дезинфекционни препарати - с 2.0%, моторни смазочни масла - с 1.6%, метан за ЛТС - с 1.4%, перални и сушилни машини - с 1.3%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 1.1%, цигари - с 0.9%, услуги на ресторанти - с 0.7%, хотели във ваканционни центрове и курорти - с 0.7%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 0.5%, козметични продукти - с 0.3%, облекло - с 0.2%, бойлери - с 0.2%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 0.1%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 2.9%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - с 2.7%, телевизори - с 2.6%, препарати за почистване на съдове - с 2.4%, цветя - с 1.2%, принадлежности за ЛТС - с 1.2%, международни полети - с 1.1%, препарати за пране - с 1.0%, продукти за лична хигиена - с 0.8%, дизелово гориво - с 0.7%, климатици - с 0.4%, обувки - с 0.3%, кина и театри - с 0.3%, големи готварски уреди - с 0.1%, и други.

Регистрирано е увеличение на цените на: лекарските услуги - с 1.4%, стоматологичните услуги - с 1.2%, лекарствените продукти - с 0.4%, и услугите на медицинските лаборатории - с 0.1%.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (май 2026 г. спрямо май 2023 г.) е 13.4%, а за последните пет години (май 2026 г. спрямо май 2021 г.) е 44.3%.

През май 2026 г. месечната инфлация е 0.3%, а годишната инфлация за май 2026 г. спрямо май 2025 г. е 6.3%. Инфлацията от началото на годината (май 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.1%.

Средногодишната инфлация за периода юни 2025 - май 2026 г. спрямо периода юни 2024 - май 2025 г. е 3.7%.

Според ХИПЦ през май 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 2.2%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 1.3%;

„Информация и комуникация“ - увеличение с 0.9%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.8%;

„Транспорт“ - увеличение с 0.7%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.5%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.3%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.3%;

„Облекло и обувки“ - увеличение с 0.1%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 1.2%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 0.5%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Образователни услуги“ и „Застрахователни и финансови услуги“.

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (май 2026 г. спрямо май 2023 г.) е 12.3%, а за последните пет години (май 2026 г. спрямо май 2021 г.) е 38.3%.

През май 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е минус 0.5%, а годишното изменение за май 2026 г. спрямо май 2025 г. е 3.9%.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

услуги - увеличение с 0.1%;

хранителни продукти - намаление с 0.8%;

нехранителни стоки - намаление с 0.5%.

Редактор "Екип на Петел",

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