НСИ: Повече българи пътуват в чужбина, повече чужденци идват в България

Пиксабей

През месец май 2026 г. българските граждани са осъществили 922,5 хил. пътувания в чужбина, което е с 5,5% повече в сравнение със същия месец на 2025 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Увеличение е отчетено при всички наблюдавани цели на пътуване.

Най-предпочитаните дестинации за българските граждани през май са били Турция с 247,1 хил. пътувания и Гърция с 202,4 хил. Следват Румъния с 83,1 хил., Сърбия с 59,3 хил., Германия с 50,3 хил., Република Северна Македония с 37,1 хил., Италия с 35,5 хил., Австрия с 30,7 хил., Испания с 24,6 хил. и Франция с 24,1 хил. пътувания, предаде БГНЕС.

Най-голям дял от всички пътувания на български граждани в чужбина са тези с цел почивка и екскурзия - 42,5%, следвани от пътуванията с други цели - 39,7%, и служебните пътувания - 17,8%.

През май 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са достигнали 1,0218 млн., което представлява увеличение от 2,4% спрямо май 2025 г. Ръст е регистриран при всички наблюдавани цели на посещение. Транзитните преминавания през страната са били 307,9 хил., или 30,1% от всички посещения на чужденци.

Гражданите на държавите от Европейския съюз формират 60,5% от всички чуждестранни посетители в България, като броят им достига 618,7 хил. Най-голям е делът на посетителите от Румъния - 41,2% от гражданите на ЕС, посетили страната, следвани от тези от Гърция - 23,7%.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" възлизат на 342,1 хил., или 33,5% от всички посещения в България. Най-голям брой от тях са от Турция - 190,9 хил., което представлява 55,8% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през май са осъществили гражданите на Румъния - 254,7 хил., Турция - 190,9 хил., Гърция - 146,7 хил., Германия - 64,5 хил., Сърбия - 47,6 хил., Обединеното кралство - 36,8 хил., Република Северна Македония - 32,1 хил., Полша - 26,2 хил., Украйна - 25,7 хил., и Италия - 20,9 хил.

По цели на посещенията преобладават тези с други цели - 43,9% от общия брой, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 41,9%, и служебните посещения - 14,2%.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!