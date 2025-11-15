НСИ: Средната заплата в Шуменска област е 2 059 лв., във Варна Варна 2 345

снимка: Булфото

През последното тримесечие средната работна заплата на работещите в Шуменска област е 2 059 лв. и намалява със 75 лева спрямо предходните 3 месеца, когато е била 2 134 лв.

Средните възнаграждения в Шуменско през юли са били 2 069 лв., 2016 през август и 2 093 лв. през септември.

Данните изнесе Националният статистически институт, видя Шум бг.

Въпреки спада на възнагражденията само в седем области средната заплата през септември е по-висока от тази в Шуменска. Това са областите София-столица /3 494 лв./, София /2 386 лв./, Пловдив /2 199 лв./, Стара Загора /2 215 лв./, Варна 2 345, Русе /2 125 лв./ и Враца /2 317 лв./

Заради големия дял на работещите в София обаче, където възнагражденията са най-големи, средната работна заплата за страната през третото тримесечие на 2025 г. e 2 549 лв. Така Шумен остава със средно месечно възнаграждение под тази линия.

