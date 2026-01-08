НСИ: Търговията се сви

Пиксабей

Секторът на недвижимите имоти отчита спад от над 6% само за месец, докато IT и бизнес услугите дърпат икономиката нагоре

Българският потребител започва да затваря портфейла си, а пазарът на недвижими имоти дава сериозни сигнали за охлаждане. Това показват новите данни на Националния статистически институт (НСИ) за ноември 2025 година, които разкриват остра дивергенция между поведението на домакинствата и корпоративния сектор.

Търговията на дребно се сви с 0.4% през ноември спрямо предходния месец – първият регистриран спад от юли насам. В същото време бизнес услугите продължават да растат, маскирайки тревожните сигнали от реалната икономика.

Докато вниманието често е насочено към цените в магазините, статистиката разкрива много по-драматичен процес в сектор "Операции с недвижими имоти". Само за един месец активността там се е сринала с внушителните 6.6%.

Този рязък спад е сериозен индикатор за промяна в нагласите на пазара. След години на бурен растеж, комбинацията от високи цени и по-труден достъп до кредитиране вероятно започва да охлажда ентусиазма на купувачите. Ако тенденцията се потвърди и през следващите месеци, това може да сигнализира за край на имотния бум.

Домакинствата пестят от храна, но не и от гориво

Структурата на разходите на българите също показва притеснителни тенденции. Спадът в търговията на дребно се дължи основно на по-малко покупки на:

Нехранителни стоки (спад от 1.8%);

Храни, напитки и тютюневи изделия (спад от 0.6%).

Единственото изключение са автомобилните горива и смазочните материали, където продажбите нарастват с 2.1%. Това разминаване подсказва, че домакинствата покриват задължителните си транспортни разходи, но започват да икономисват от стоки за бита и хранителни продукти – класически знак за натиск върху семейните бюджети.

На годишна база търговията все още е на плюс с 3.1%, но това е най-слабият растеж от април 2025 година насам, което потвърждава тезата за забавяне на икономическата активност.

Бизнес услугите – остров на стабилност

На фона на свитото потребление, секторът на услугите демонстрира завидна устойчивост с месечен ръст от 1.9%. Двигателите на този растеж са:

"Професионални дейности и научни изследвания" – скок със 7.4%;

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти" (IT и телекомуникации) – ръст от 3.0%.

Тези данни потвърждават разделението на икономиката на две скорости – експортно ориентираните и високотехнологични услуги продължават да се развиват добре, докато вътрешното потребление и пазарът на имоти започват да буксуват.

