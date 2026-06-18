НСИ: Варна е сред областите с най-добра осигуреност с лекари и дентални специалисти

Пиксабей

В края на 2025 г. в страната функционират 338 заведения за болнична помощ с общо 56 925 легла. В сравнение с предходната година броят на заведенията намалява с 3, а болничните легла се увеличават с 864, или с 1,5%. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).



Болниците в страната са 316 с 54 674 легла, като 202 от тях са публични (държавни и общински), а 114 – частни. Разпределението на болниците по форма на собственост в последните години остава относително постоянно. Наблюдава се обаче увеличение на легловия фонд в частните заведения и към 31 декември 2025 г. 31,3% от леглата са в тези болници.



Многопрофилните болници са 178 с 40 434 легла, като в 56,3% от болниците е съсредоточен 74% от легловия им фонд в страната. Специализираните болници са 138 с 14 240 легла.



Осигуреността на населението с болнични легла към края на 2025 г. е 886,2 на 100 000 души от населението.



Най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 347,2 на 100 000 души), Смолян (1 247,5) и Пловдив (1 107,6), а най-ниски – в Перник (424,4), Ямбол (432,2) и Видин (446,3). Област Варна е на 17-о място с 651,7, пише "Морето".



Към 31.12.2025 г. заведенията за извънболнична помощ в страната са 2 380 с 1 382 легла за краткосрочно наблюдение и престой.



В края на 2025 г. на основен договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 30 409 лекари. В сравнение с предходната година броят им се увеличава с 260, или с близо 1%. Лекарите по дентална медицина са 8 080, като 6 922 от тях работят в практики със сключен договор с НЗОК.



В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) на основен договор практикуват 18 437 лекари и 43 лекари по дентална медицина. В заведенията за извънболнична помощ на основен договор работят 10 153 лекари и 7 623 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (6 589) и лекари по дентална медицина (6 922), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) на основен договор работят 1 819 лекари и 414 лекари по дентална медицина.



Към 31.12.2025 г. разпределението на практикуващите лекари по пол е следното: мъжете са 13 464 (44,3%), а жените – 16 945 (55,7%).



В структурата на лекарите по възраст най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55–64 години – 8 890 (29,2%). На второ място е групата 65–74 години – 6 126 (20,1%). Най-младите лекари (до 35 години) са 5 959 (19,6%), а най-възрастните (75 и повече години) – 1 591 (5,2%).



Осигуреността с лекари в края на 2025 г. общо за страната е 47,3 на 10 000 души население, а с лекари по дентална медицина – 12,6. Осигуреността с лекари по области варира от 24,6 до 82,1 на 10 000 души, като най-висока е в областите с медицински университети и университетски болници – Плевен (82,1), Пловдив (58,1), София (столица) (57,8) и Варна (52,3). Най-нисък е показателят в Кърджали (24,6), Разград (29,4), Ямбол (29,8) и Хасково (29,9).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за страната е 12,6 на 10 000 души население. Най-висока е в Пловдив (19,9), Варна (18,1), Перник (16,1) и София (столица) (16,0). Най-ниска е в София (6,1), Разград (6,5), Монтана (6,8) и Търговище (7,0).

Редактор "Екип на Петел",

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